Conselheiro tutelar: novo edital para seleção sai nesta 5ª

O novo edital para o concurso de Conselheiro Tutelar de Salvador será divulgado nesta quinta-feira, 8, após o primeiro certame ser cancelado por orientação do Ministério Público da Bahia (MP-BA). De acordo com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), o MP apontou como principais problemas, para o cancelamento, o rebaixamento da média do exame e a falta de ciência sobre os atos proferidos pela CMDCA.

"O Ministério Público já deu parecer favorável, e o Conselho do Direito da Criança e a Procuradoria do Município também aprovaram", disse Bruno Reis, da Secretaria Municipal de Promoção Social, Esporte e Combate à Probreza (Semps).

A publicação do edital tranquiliza as candidatas Anaildes Chagas e Lenilda Cruz, que estavam apreensivas com a proximidade do dia da posse. "É um processo demorado, a prova já foi realizada em outras cidades, menos em Salvador, e a posse já é em janeiro", disse Anaildes.

O secretário garantiu que o processo ocorrerá sem problemas e os aprovados tomarão posse na data correta. "Ainda faltam 90 dias para a posse, temos tempo, dia 10 os novos conselheiros serão empossados", garantiu o secretário.

Já o presidente da CMDCA disse que o prazo para as eleições é o mais importante. "Precisamos respeitar os 30 dias para os candidatos fazerem as suas campanhas, esse é o principal ponto", falou Rodrigo Alves. Ele adiantou que a prova será realizada no dia 8 de novembro.

Outro ponto questionado pela candidata Lenilda Cruz, sobre o curso de capacitação, que para ela deveria ser feito antes da posse, foi esclarecido por Alves."A lei municipal não traz nenhum impedimento para que o curso possa acontecer depois da posse. A regra segueria a mesma. O candidato, mesmo já como conselheiro, teria que manter 75% de presença no curso para não ser exonerado", explicou.

