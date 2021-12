Confira os concursos que encerram inscrições em agosto

Três concursos nacionais e cinco na Bahia encerram as inscrições neste mês de agosto. Com salários de até R$ 11.403,90, há mais de 2.000 vagas disponíveis para os diferentes níveis de escolaridade.

O concurso da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) está com inscrições abertas somente até quarta-feira, 13. Ao todo são 143 vagas para os níveis médio e superior. Os cargos de nível superior são para os profissionais nas áreas de Tecnologia da Informação, Ciências Contábeis e Finanças, mas há ainda dois cargos para graduados em qualquer área. O salário varia de R$ 5.418,25 a R$ 11.403,90

As inscrições para o concurso da Cemig Telecomunicações também encerram nesta quarta-feira, 13. São oferecidas 18 vagas entre nível médio, com salário de R$ 1.922, e nível superior, com salário de R$ 3.700. As provas objetivas serão realizadas em Salvador.

O concurso da Liquigás inscreve até o dia 29 de agosto. No total, são 1.640 vagas, sendo que 50 destas são para contratação imediata. As remunerações variam de R$ 992,83 a R$ 4.372,46. As oportunidades são para profissionais do nível fundamental incompleto até o superior.

Na Bahia, a concurso da Câmara de Vitória da Conquista inscreve até esta sexta-feira, 15. São oferecidas 36 vagas, com salários de até R$ 2.027. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade.

A Prefeitura de Xique-Xique (a 585 quilômetros de Salvador) está com dois concursos abertos. O primeiro oferece 263 vagas e salários de até R$ 6.000, enquanto o segundo disponibiliza 228 vagas e salários até R$ 10.000. Ambos os processos seletivos encerram inscrições no dia 22 de agosto.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (Ifba) inscreve para o concurso para professor substituto até o dia 24 de agosto. As seis vagas são para nível superior e o salário é de R$ 3.341,02.

