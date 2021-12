Confira o gabarito das provas do concurso do TJ-BA

Foram divulgados nesta terça-feira, 27, os gabaritos e os espelhos das provas objetivas do concurso público realizado pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), no domingo, 25, para os cargos de analista e técnico judiciários.

As provas foram aplicadas em Salvador, Barreiras, Feira de Santana, Ilhéus, Juazeiro, Porto Seguro e Vitória da Conquista e tiveram 134.793 inscritos.

O prazo para interposição de recursos contra os gabaritos preliminares será de 0h do dia 28/1 até as 23h59 do dia 29/1, observado o horário oficial, no site da Fundação Getúlio Vargas, organizadora do certame, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso.

As provas dos cargos de "Analista Judiciário-Administração" e de "Analista Judiciário-Contabilidade" foram anuladas. De acordo com o TJ-BA, os cadernos distribuídos não correspondiam às provas dos dois cargos. Ainda não foi divulgada uma nova data para a realização de uma nova prova.

