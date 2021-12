Confira a lista de concursos abertos até o final do mês

Do concurso público ao Regime Especial de Direito Administrativo (Reda), concurseiros de plantão na Bahia poderão se inscrever em diversos certames que seguem abertos até o final de novembro. Confira a lista com as principais opções no estado e suas respectivas datas.

1- Prefeitura de Feira de Santana: até o dia 20

A Prefeitura de Feira de Santana inscreve até o próximo dia 20 para o processo seletivo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Sedeso). O salário vai de R$ 1.100,00 a R$ 2.593,80, referente a jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Ao todo, são 211 oportunidades para os profissionais de nível Fundamental, Médio, Técnico e Superior (confiraabaixo) sob o Regime Especial de Direito Administrativo (Reda). As inscrições devem ser feitas pelo site do Instituto Bahia e pagar taxa que varia entre R$ 30,00 a R$ 40,00.

A seleção é válida por dois anos, podendo ser prorrogada uma única vez, por igual período.

2- PMBA e Corpo de Bombeiros: até o dia 19

A Polícia Militar (PMBA) e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Bahia (CBMBA) realizam concurso público para o Curso de Formação de Soldado. São mil vagas para PM, sendo 900 para homens e 100 para mulheres. Já o Corpo de Bombeiros possui 250 oportunidades, com 207 para homens e 43 mulheres.Todas as vagas são para atuar em municípios baianos..

As inscrições devem ser realizadas pelo site do Instituto IBFC até o dia 19 de novembro, mediante pagamento de taxa de R$ 70,00. Durante o período de realização do Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar da Bahia e do Corpo de Bombeiro Militar, o Aluno Soldado, receberá a título de bolsa, o equivalente a um salário mínimo (R$ 998,00). Ao final do curso, a remuneração pode atingir o total de R$ 3.410,68.

Para participar, os candidatos devem ter concluído o ensino médio, ou formação técnica profissionalizante de nível médio. Outros requisitos são idade mínima de 18 anos e máximo de 30 na data fixada para matrícula, estatura mínima de 1,60 para homens, e 1,55m para mulheres, além de Carteira Nacional de Habilitação - categoria B.

3- PMBA e Saeb: até dia 28

A Polícia Militar (PM BA) e a Secretaria da Administração do Estado da Bahia (Saeb) inscrevem até o dia 28 para concurso público de nível superior. As oportunidades serão distribuídas entre as regiões de Salvador, Juazeiro, Itabuna e Barreiras.

São 17 vagas para o Estágio de Adaptação no Posto de 1º Tenente do Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar/ Médico e do Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar/ Odontólogo, referentes aos cargos médicos nas especialidades de Cardiologia, Ortopedia, Psiquiatria e Formação Geral e Ondontólogos nas especialidades de Cirurgião Dentista, Implantodontia, Periodontia e Prótese Dentária.

A remuneração para carga horária de 40h semanais, vai de R$ 1.185,54 ao mês, podendo atingir o valor de R$ 7.164,19. Os interessados devem se inscrever no site do Instituto IBFC. A taxa de participação é de R$ 150,00. O Concurso Público tem validade de um ano e poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período.

4- Setre: até o dia 22

A Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Estado da Bahia (Setre) inscreve até o dia 22 para o processo seletivo simplificado do Regime Especial de Direito Administrativo (Reda). A remuneração varia de R$ 2.007,20 a R$ 3.394,64.

Ao todo, são 63 oportunidades de nível médio e superior (confira a lista de cargos na parte de serviços. Os profissionais atuarão em regime de 40 horas nas cidades de Salvador, Porto Seguro, Eunápolis, Simões Filho e Senhor do Bonfim. Para se inscrever, o candidato deve acessar o site da seleção

O processo é válido por um ano, podendo, antes de esgotado esse prazo, ser prorrogado uma única vez por igual período.

5- Casa Civil do Estado da Bahia: 29 de novembro

A Secretaria da Casa Civil do Estado da Bahia realiza processo seletivo para contratar Auxiliar Administrativo/ Motorista em Regime Especial de Direito Administrativo (Reda). São 10 vagas para atuar em Salvador, Região Metropolitana e Interior.

O salário total é de R$ 1.962,57, para jornada se 40h semanais. As inscrições devem ser feitas pelo site da seleção a partir do dia 25, até o dia 29 de novembro.

adblock ativo