Conder prorroga inscrição e altera data da prova de concurso

A Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) prorrogou o prazo de inscrição para o concurso do órgão. Interessados têm até 19 de setembro para se cadastrar no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Inicialmente, o prazo era até 12 de setembro. A data da prova, que estava agendada para 03 de novembro, também foi alterada para 10 de novembro.

O certame oferece 340 vagas, sendo 215 de nível superior e 125 para cargos de nível médio técnico. O salário varia de R$ 1.632 até R$ 4.590. A taxa de inscrição é de R$ 60 para nível médio técnico e R$ 78 para superior.

