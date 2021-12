Conder abre inscrição de concurso para 340 vagas

A Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) abre, nesta segunda-feira, 19, inscrições para concurso que preencherá 340 vagas, sendo 215 para cargos de nível superior e 125 para cargos de nível médio ou técnico. Os interessados devem se candidatar no site da organizadora do processo seletivo, Fundação Getúlio Vargas (FGV), até o dia 12 do próximo mês.

O salário inicial para cargos de nível superior varia entre R$ 3.570 e R$ 4.590. Há vagas para profissionais de 18 áreas, com destaque para engenheiro civil, administrador e analista de processos sociais. Somadas, as três áreas representam cerca de 50% das vagas de nível superior. Já para as oportunidades de nível médio ou técnico, a remuneração é de R$ 1.632, com exigência de curso técnico em edificações, administração, contabilidade, segurança e higiene do trabalho ou web design.

O processo seletivo será por meio de prova de múltipla escolha no dia 3 de novembro. Os locais serão divulgados no site da FGV. Em todas as provas, serão cobradas as disciplinas de língua portuguesa, raciocínio lógico-matemático, legislação institucional da Conder e conhecimentos específicos. Há matérias específicas para quem prestar concurso para vagas de advogado. Os concursandos de nível médio ou técnico também responderão questões de informática.

"As provas da FGV são bem elaboradas e, geralmente, têm questões criativas que trazem problemas do dia a dia", afirma o especialista em concursos Carlos Alberto De Lucca. Segundo ele, mesmo sendo o ineditismo de questões característica das provas da FGV, estudar com avaliações anteriores ainda é uma boa forma de se preparar para o concurso.

Formada em ciências sociais, Deise Queiroz pretende seguir o caminho indicado por De Lucca. "Vi o edital e vou começar a pegar questões", diz. Ela ficou surpresa com a abertura de vagas para seu campo. "É uma área que não tem muitas vagas públicas. Muitas vezes o edital descreve o trabalho de cientista social, mas só tem vaga de assistente social".

De Lucca ainda recomenda atenção especial à legislação específica do órgão. "O candidato tem que ler a legislação, fazer resumos e revisá-los na véspera da prova. Se (a lei) tiver números, como prazos, alíquotas e valores, é importante que o concursando saiba esses dados".

