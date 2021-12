Concursos têm vagas com salários de até R$ 24 mil na Bahia

Concursos na Bahia oferecem mais de 1.200 vagas, para níveis médio e superior, com salários entre R$ 1.400,00 e R$ 24.213,93. Confira:

APS - Associação das Pioneiras Sociais

A Associação das Pioneiras Sociais (APS) publicou os editais nº. 1, 2 e 3/2014, destinados para realização de processo seletivo para o preenchimento vagas para os cargos de Médico - especialidade Cirurgia Geral (1) e Cozinheiros (04), para atendimento das unidades da Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação. Salários variam entre R$ 2.633,31 e R$ 24.213,93. Inscrições entre 10 e 28 de fevereiro de 2014, no do site www.sarah.br/rh.

Centro Universitário de Cultura e Arte (CUCA)

O Centro Universitário de Cultura e Arte (CUCA), da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), na Bahia, abriu inscrições para a contratação de profissionais que atuem como oficineiros. A jornada será de 20 horas semanais, com direito a rendimentos de R$ 36 a hora/aula. Inscrições podem ser feitas até 20 de fevereiro de 2014, nos sites www.uefs.br e/ou www.uefs.br/portal/sites/cuca

COREN-BA - Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

O Conselho Regional de Enfermagem da Bahia - COREN-BA, lançou edital n° 01/2014 de concurso público, para provimento de 19 vagas imediatas, e formação de cadastro de reserva em seu quadro de pessoal. Vagas para cargos de nível médio, de Assistente de Desenvolvimento e Auxiliar de Fiscalização, e nível superior para de Administrador, Advogado, Analista em TI, Contador, Enfermeiro Fiscal e Jornalista. Salários variam entre R$ 1.400,00 e R$ 3.803,00. Inscrições no Instituto Quadrix apenas via internet.

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama)

Foram abertas nesta segunda-feira, 17, as inscrições para o concurso público do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). São oferecidas vagas para analista de suporte em segurança da informação, analista em TI para planejamento e gestão de contratos de TI e gerente de projetos de TI, com salários de R$8.300 e carga horária de 40 horas semanais. Os interessados têm até 6 de maio para realizarem as inscrições, por meio do site da Centro Concursos, e pagar a taxa no valor de R$ 73.



IFBA - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), com o apoio da FUNRIO, lançou concurso público para ocupar 378 vagas para profissionais de níveis fundamental, médio e superior. Vagas são para a Reitoria (Salvador), ou nos campi de Barreiras, Brumado, Camaçari, Euclides da Cunha, Eunápolis, Feira de Santana, Ilhéus, Irecê, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Paulo Afonso, Porto Seguro, Salvador, Santo Amaro, Santo Antônio de Jesus, Seabra, Simões Filho, Valença e Vitória da Conquista. Salários podem chegar a R$ 3.392,42. Inscrições apenas via internet, acessando o endereço eletrônico www.funrio.org.br, entre as 10 horas do dia 24 de janeiro e 23 horas e 59 minutos do dia 24 de fevereiro de 2014.



MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) abriu inscrições do concurso público, com oferta total de 796 vagas, 46 delas reservadas a pessoas com deficiência. Vagas para cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior. Salários entre R$ 2.818,02 e R$ 12.539,38, para uma carga horária de 40 horas semanais. Inscrições na página da organizadora Consulplan.

UNIVASF - Universidade Federal do Vale do São Francisco

A Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF) publicou edital nº 12/2014 de concurso público, para contratar 47 Técnicos-Administrativos em Educação. Vencimentos de até R$ 3.230,88 por jornada semanal de 40 horas semanais, exceto para o cargo de Médico Veterinário, que cumprirá jornada de 20 horas. Inscrições via internet, com preenchimento de formulário próprio disponibilizado no endereço eletrônico www.advise.net.br, até 06 de março de 2014

