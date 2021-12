Concursos selecionam para 4.613 vagas para órgãos da Bahia

Seis órgãos estaduais e municipais da Bahia estão com inscrições abertas para concursos nesta segunda-feira, 2. No total, são oferecidas 4.613 vagas, a maioria para trabalhar em prefeituras de cidades do interior baiano.



Esse número não inclui os editais de instituições nacionais, que dispõem de oportunidade para trabalhar na Bahia, como é o caso do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

As oportunidades são para todos os níveis de escolaridade. O salário chega até R$ 7 mil, no caso da seleção do governo municipal de Pedrão.



Confira os editais com inscrição aberta:

Órgão: Inscrição até: Vagas: Salário: Escolaridade: Posto de trabalho: Edital: Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia 12/09/13 340 R$ 4.590 nível médio e superior Bahia edital Prefeitura de Buritirama (BA) 13/09/13 150 R$ 6.095 todos os níveis Buritirama (BA) edital Prefeitura de Mairi (BA) 04/09/13 167 R$ 950 todos os níveis Mairi (BA) edital Prefeitura de Pedrão (BA) 05/09/13 143 R$ 7 mil todos os níveis Pedrão (BA) edital Prefeitura de Vitória da Conquista (BA) 13/09/13 1.148 R$ 3.626,16 todos os níveis Vitória da Conquista (BA) edital Secretaria da Educação da Bahia 08/09/13 2.665 R$ 1.152,33 nível superior Bahia edital

