Concursos públicos federais têm quase cinco mil vagas

Quase cinco mil vagas estão abertas no País para concursos públicos federais, com oportunidades em vários estados. Existem vagas para profissionais com formação técnica e de níveis médio e superior. Os salários variam de R$ 1.200, para sargento da Aeronáutica, até R$ 24.057,33, para promotor do Ministério Público Militar (MPM).

Além do MPM e da Aeronáutica, há vagas para a Marinha, Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), Fundação Osvaldo Cruz, Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA) e Ministério da Justiça. Dentre as remunerações mais altas, além do MPM, estão o DCTA - R$ 7.666,33 - e Serpro, cujo vencimento é de R$ 5. 203,90 para analistas.

Quem está de olho na base salarial deve ficar atento também aos órgãos que, mesmo oferecendo vencimentos iniciais menos interessantes, dão oportunidade aos aprovados de aumentar a renda por meio de promoções internas. Na Aeronáutica, por exemplo, um sargento ganha inicialmente R$ 1.200, mas pode passar às categorias de suboficial, com rendimentos de R$ 6 mil

A Aeronáutica dispõe de 265 vagas para sargento - 50 para graduação em eletrônica e 215 em administração, enfermagem, laboratório, pavimentação, topografia e obras. Já a Marinha conta com 3.820 vagas - 2.200 para aprendizes-marinheiros e 1. 620 para soldado fuzileiro naval.

Dentre os concursos com inscrições abertas, os mais concorridos e com maior grau de dificuldade são os das Forças Armadas, segundo o diretor do IOB Concursos, Leonardo Pereira. "O nível de exigência é profundo. As questões, principalmente de matemática, são muito complexas e exigem muito raciocínio", destaca.

Já entre os certames que possuem muitos inscritos, a dica é não se ater à concorrência, e sim à nota de corte. "Nem sempre estão todos preparados". A grande concorrência não é em vão. Os candidatos aprovados terão diversas vantagens em trabalhar sob o regime estatutário federal.

Dentre os benefícios, uma lei específica do servidor, a 8.112, salários maiores, em regra, em relação a servidores estaduais e municipais e possibilidade de transferência de local de trabalho. "As localidades onde os concursados exercem a função são, geralmente, mais atrativas porque têm uma população que justifique a instalação do órgão", diz Pereira.

adblock ativo