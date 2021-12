Concursos para prefeituras têm 962 vagas até próximo domingo

As prefeituras baianas de Coração de Maria, Itabuna e Teixeira de Freitas têm 962 vagas abertas para vários cargos. As incrições para os concursos que vão selecionar os candidatos que vão ocupar as vagas seguem até o próximo domingo, 8.

No município de Teixeira de Freitas, há dois processos seletivos em andamento e as incrições seguem até este domingo, 1º, no site www.ibeg.org.br. Os salários variam de R$ 880 a R$ 1.775,61, pelo desempenho de atividades em jornadas semanais de até 40 horas. Os processos de seleção contarão com provas objetiva, de títulos e entrevista técnica, de acordo com o que for determinado para cada função. Há cargos para níveis fundamental, médio e superior. Entre os profissionais procurados, estão motorista, técnico administrativo e psicólogo.

Os concursos das prefeituras de Coração de Maria e Itabuna fecham inscrições no próximo domingo, 8. Para o primeiro, são 286 vagas abertas, com salários entre R$ 880 e R$ 7.000 e jornadas semanais de até 40 horas. As incrições são feitas pelo www.multydeias.com.br e o processo será por meio de prova objetiva no dia 12 de junho. A maior parte das vagas são para garis (55), agentes de Manutenção Escolar (36), assistentes administrativos (24), guardas municipais (20) e professores do ensino fundamental (14).

Já em Itabuna, são 647 vagas, com salários entre R$ 880 e R$ 2.731,90 em jornadas de até 40 horas. Para se candidatar, os interessados devem entrar no site www.funcab.org e pagar taxas de R$ 50, R$ 80, ou R$ 100. As funções mais procuradas são as de auxiliar de infraestrutura (122), auxiliar administrativo (77), enfermeiro PACS/ PSF (27) e assistente social (26).

