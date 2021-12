Concursos ofertam 5.479 vagas em todo o País

Cinco concursos federais estão oferecendo 5.479 vagas para candidatos de nível médio em todo o País. Deste total, 4.507 das oportunidades são para formação de cadastro reserva. Com o maior dos salários, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) oferece R$ 4.052,96 para os cargos de técnicos da área administrativa e da área de programação de sistemas, com 93 vagas para as duas funções.

Já o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) está com inscrições abertas para 767 vagas nos cargos de técnico de suporte em infraestrutura de transportes, cuja remuneração máxima pode chegar a R$ 3.545,88, e para o cargo de técnico administrativo com salário de R$ 2.507,30.

O concurso do Instituto Nacional de Propriedade Industrial tem remuneração de R$ 2.504,68 para os cargos de técnico em planejamento, gestão e estrutura e técnico em propriedade industrial. Serão ofertadas 59 vagas ao todo.

Com oferta de 44 vagas para o cargo de assistente administrativo, a Fundação Biblioteca Nacional (FBN) tem salário máximo de R$ 2.322,02. Já o concurso da Cobra Tecnologia S.A tem o maior número de oportunidades - 4516 -, sendo nove para cargos efetivos e o restante em cadastro reserva. A remuneração varia de R$ 1.460,67, para o cargo de técnico de operações, a R$ 1.235,95, para o cargo de técnico administrativo.

Escolha - Diante de diversas opções, os candidatos precisam identificar qual certame é a melhor escolha para seu perfil. Para isso é preciso observar quais sãos os planos a médio e longo prazo.

"Se o objetivo é fazer um concurso permanente, então o candidato deve analisar qual cargo tem mais relação com sua vocação. Se o objetivo é utilizar o concurso como trampolim para tentar oportunidades melhores depois, ele deve pensar em fatores como localização e carga horária", aconselha o especialista em concursos públicos, Ricardo Ferreira.

Aproveitar o histórico de concursos realizados e seguir uma linha similar também pode ajudar o candidato a se decidir e sair na frente dos concorrentes. "O candidato tem que apontar numa linha temporal. Se recentemente ele fez o concurso do Tribunal de Justiça, o CNJ é uma boa pedida", afirma Paulo Estrella, diretor pedagógico da Academia dos Concursos.

Para Estrella, o destaque fica justamente por conta do Conselho Nacional de Justiça, que oferece a maior remuneração. O especialista também destaca o concurso realizado pela Cobra Tecnologia S.A. "Será um concurso tranquilo. Certamente muitas pessoas vão participar, mas o grande número de vagas deixará a concorrência relativamente baixa", afirma.

E se a preocupação é com o fato da maioria das vagas ser para cadastro reserva, o especialista Ricardo Ferreira, apresenta motivos para tentar o concurso. "Quando bem utilizado, o cadastro reserva é bastante útil, por que quando surge uma vaga não é necessário realizar outro concurso. Isto também ocorre por que muitas pessoas que fazem concurso para ensino médio não assumem as vagas", afirma Ferreira. A ressalva fica por conta de instituições pouco conhecidas.

