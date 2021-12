Concursos oferecem salários de até R$ 22,9 mil

Concursos em diversas regiões do Brasil ofecerem salários que podem ultrapassar R$ 20 mil. No total, são 1.022 vagas para provimento de cargos em pelo menos sete estados. A maior remuneração fica por conta do concurso para o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS), com remuneração de até R$ 22.911,74 para o cargo de auditor substituto de conselheiro, função que exige nível superior em direito. Interessados devem se inscrever no site do TCE-RS até o dia 7 de fevereiro: www.tce.rs.gov.br/concursos.

A maior remuneração em concursos públicos na Bahia é para o cargo de delegado da Polícia Civil do Estado. Com 100 vagas, o concurso tem remuneração máxima de R$ 9.155,28. As inscrições ocorrem até o dia 19 de janeiro no site da Cespe: www.cespe.com.br. Com salário que também ultrapassa os R$ 20 mil, o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região exige formação em nível superior em direito, além de 3 anos de atividade jurídica, exercida após a obtenção do grau de bacharel. A remuneração para o cargo é de R$ 21.766,15.

As inscrições para o concurso do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos territórios seguem até o dia 13 de fevereiro. Estão sendo oferecidas 110 oportunidades para diversos cargos de nível médio e superior, entre elas analista judiciário, oficial de justiça avaliador e médicos psiquiatras. Os salários podem chegar a R$ 7.566,41.

Já o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) prorrogou para o dia 28 de fevereiro o prazo para inscrições no concurso que irá prover oito vagas para o cargo de especialista sênior em propriedade industrial. Candidatos com formação em qualquer área de nível superior podem se candidatar. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e a remuneração de R$ 12.033,35.

Interessados devem acessar o site do Inpi, baixar a ficha de inscrição e enviá-la para o endereço do Centro de Treinamento do Inpi. Endereço: Praça Mauá, nº 07, 10º andar, Centro, Rio de Janeiro. Com objetivo de prover 110 vagas em diversos níveis e formar cadastro reserva, a Assembleia Legislativa da Paraíba está inscrevendo para concurso, até o dia 6 de fevereiro no site da Fundação Carlos Chagas: www.concursosfcc.com.br. A remuneração máxima chega a R$ 11.000.

Perfil - Embora os salários sejam atraentes, os candidatos precisam ficar atentos a outros fatores antes de decidir por um concurso. "Ele precisa analisar o trabalho que o cargo exige, as funções que irá desempenhar. Muitos destes cargos exigem um perfil bastante específico", avisa a professora de direito da Juspodivm, Tais Bandeira.

Como o número de vagas tendem a ser menores a estratégia adotada por alguns candidatos é garantir uma vaga em seleções menos concorridas. É o que afirma o especialista em concursos públicos, Carlos de Lucca.

"Em concursos como este a preparação é mais longa, e exige um estudo mais demorado. O ideal é buscar outro concurso mais simples e assim conseguir se manter enquanto a aprovação na seleção desejada não vem", diz.

