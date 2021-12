Concursos oferecem mais de 62 mil vagas no Brasil

Estão abertas oportunidades em concursos públicos em todo o Brasil. Os destaques desta semana continuam sendo os editais para grandes órgãos federais, com oferta de aproximadamente 62.304 vagas, em 357 concursos para candidatos de todos os níveis de escolaridade, com ou sem experiência.

Ministério da Fazenda

O MF lançou concurso com 1.026 vagas ao cargo de Assistente Técnico-Administrativo, com nível médio de escolaridade. As inscrições serão efetuadas no site da ESAF, até 16 de fevereiro. A remuneração de Assistente Técnico-Administrativo é de R$ 3.050,82, incluídas as gratificações.

Caixa e Ministério da Agricultura

Dois dos mais esperados concursos deste ano (da Caixa Econômica Federal e do Ministério da Agricultura) estão com inscrições abertas. Na Caixa, as vagas são para compor novo cadastro de reserva em cargos de nível médio (técnico bancário) e superior (engenheiros e médicos). Os salários iniciais são de R$ 2.025, R$ 4.021 e R$ 8.041. Inscrições até esta terça, 11, também no site do CESPE.

O Ministério da Agricultura abriu vagas para ocupação de 796 vagas distribuídas entre cargos de todos os níveis, com vencimentos que podem chegar a R$ 12,5 mil mensais. As inscrições serão realizadas exclusivamente via internet, na página da Consulplan, até dia 6 de março de 2014.

Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados divulgou mais um esdital. São 113 vagas de níveis médio e superior, com salários que podem ultrapassar os R$ 25 mil mensais. As vagas são para Analista Legislativo e Agente de Polícia Legislativa. Inscrições até 24 de fevereiro de 2014, também no site do CESPE.

EPE

A Empresa de Pesquisa Energética tem concurso para cadastro reserva com 343 classificados. Para o nível superior estão disponíveis vagas para advogado, analista de gestão corporativa e analista de pesquisa energética, com salário básico de R$ 8.445,75. Para o nível médio, há oportunidades para assistentes administrativos, sendo o salário inicial de R$ 2.345,15. Inscrições até esta terça-feira, 11, na página da Fundação Cesgranrio.

Fiocruz

A Fiocruz tem 22 editais de concurso, com um total de 400 vagas, sendo 75 para o cargo de técnico em saúde pública, 8 para analista de gestão em saúde pública, 25 para especialista em ciência, tecnologia, produção/inovação em saúde pública, 164 para pesquisador em saúde pública e 128 para tecnologista em saúde pública. Os contratados receberão vencimentos básicos entre R$2.128,37 e R$ 6.957,89, mas a remuneração total pode chegar a R$ 14.813.67. Inscrições até 24 de fevereiro, no site da organizador.

Marinha do Brasil

Concurso para admissão ao curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais, para preenchimento das Turmas I e II/2015. São 1.860 vagas em cargos de nível fundamental, com prazo de inscrição até 27 de fevereiro, no site dos fuzileiros.

ICMBio

Concurso para o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) oferece 271 vagas para candidatos de níveis médio e superior. A remuneração oferecida para os cargos de analista será de R$ 6.478,30 e para os cargos de técnico, R$ 2.887, 34. Inscrições até esta terça, 11, no site do Cespe/UnB.

