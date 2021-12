Concursos oferecem 560 vagas para professor

Os professores universitários interessados em trabalhar no Nordeste terão a chance de disputar cerca de 560 vagas em instituições públicas de ensino superior na região. 12 universidades federais e estaduais, além de um instituto federal, oferecem oportunidades para os cargos de professor temporário, auxiliar, assistente e adjunto, com remuneração que pode chegar a R$ 12.225.

A Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) lidera a oferta de empregos, disponibilizando 154 vagas. Já a Universidade Federal da Bahia (Ufba) oferece 92 vagas: 13 para professor temporário e 79 para professores assistente, auxiliar e adjunto. De acordo com o pró-reitor de ensino de graduação da Ufba, Ricardo Miranda, ainda há possibilidade de surgirem mais 200 vagas até o final de dezembro.

Seleção - O pró-reitor esclarece que as diferentes nomenclaturas e classes de professores não diferem em relação às funções dos cargos, mas dizem respeito aos níveis da carreira em magistério. "O professor auxiliar é o bacharel, está no primeiro nível de carreira. Já o assistente é o cargo correspondente ao mestrado e o adjunto corresponde ao doutorado", explica Miranda.

A distinção entre os cargos determina, no entanto, especificidades no processo seletivo. A avaliação para a classe de assistente é composta por prova escrita (peso 1,0), prova didática (peso 4,0), em que o candidato dá uma aula para a banca avaliadora, e de títulos (peso 2,0). Já as provas para as classes de assistente e adjunto envolvem, além da avaliação escrita, didática e de títulos, uma defesa de Memorial.

Para a reitora da UFRPE, professora Maria José de Sena, os candidatos devem dedicar maior preparação à prova didática, que tem maior peso. "Nessa prova, os conhecimentos do candidato sobre a área pretendida serão melhor avaliados", explica. Ela ressalta, no entanto, que todas as etapas têm o mesmo rigor.



"Não há preponderância de uma etapa sobre outra. A classificação é uma soma de resultados", concorda Ricardo Miranda. O pró-reitor explica ainda que após a aprovação, quando o professor já atua dentro da universidade, pode ser promovido ao cargo seguinte por meio de progressão funcional.

"Se o profissional entra como professor auxiliar, após cerca de dois anos, pode ser promovido a assistente, a depender de suas atividades acadêmicas, e assim por diante", afirma. Apenas para pleitear o cargo de professor titular, esse profissional precisa sair do posto de trabalho e realizar um novo concurso.

