Concursos: Nordeste oferece mais de 10 mil vagas

Candidatos de todo o Nordeste têm 10.941 oportunidades em concursos públicos com inscrições abertas nos nove estados da região. A Bahia lidera o número de vagas com 3.304 ao todo, seguida do Maranhão (2.786) e Paraíba (2.164). Na Bahia, um terço das vagas é para o concurso da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros (2.000), que exige nível médio e oferece salário de até R$ 1.878.

Outro grupo que concentra grande número de oportunidades são as prefeituras de Dias D'Ávila, Iraquara e Ouriçangas, com 1.005 postos de trabalho para diferentes níveis de escolaridade. Os vencimentos oferecidos chegam R$ 5.200. Aqueles que estão de olho na maior remuneração devem ficar atentos ao concurso do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que está oferecendo R$ 21.766 para o cargo de juiz federal substituto.

Para concorrer, o candidato precisa ser formado em direito e ter três anos de experiência jurídica. Com 2.100 vagas, o concurso da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Estado do Maranhão é o que tem mais oportunidades em toda a região Nordeste. O salário inicial para os cargos é de R$ 2.240.

Planejamento - A quantidade de vagas em outras cidades e estados da região motivam quem deseja viajar para tentar uma vaga, mesmo em cidades afastadas da capital. Quem ainda tem dúvidas se é vantajoso deixar a cidade onde mora para buscar a vaga em cidades distantes deve prestar atenção ao que dizem os especialistas. Para eles, menor concorrência e menos dificuldade no nível das avaliações são fatores a ser levados em conta na hora de se decidir por viajar.

"Se ele tiver condições, o candidato deve sempre viajar, pois ele tem mais oportunidades, principalmente nos lugares aonde as pessoas não querem ir", aconselha a especialista da Acerte Concursos, Wanja Luciano.

Fator vital de atração, os salários devem ser levados em consideração na hora de optar por uma cidade, pois nem sempre ele é determinante. "O candidato tem que avaliar o salário e os benefícios que ele vai ter na cidade. Ele precisa saber se é mais vantajoso morar neste lugar", afirma Paulo Estrella, diretor da Academia do Concurso. O especialista ainda destaca a profissão de médico como a que mais é beneficiada nos concurso do interior.

