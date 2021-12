Concursos na Bahia oferecem 86 vagas; salários de até R$ 20.443,24

Cinco concursos na Bahia oferecem no momento 86 vagas para diversas áreas de atuação. As oportunidades são para candidatos com escolaridades que vão desde o ensino fundamental ao superior.

Para quem quer concorrer tomando como base o salário, dentre as principais chances estão o certame da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), que oferece 18 vagas com salários de até R$ 20.443,24; e da Câmara de Irará, que inscreve para 10 vagas com vencimento de R$ 6.900,00.

>> Confira as opções

1) Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB)

Salário: Varia entre R$ 2.236,31 a R$ 9.600,92, para jornadas de 20h semanais ou em regime de dedicação exclusiva. Contratados também recebem auxílio-alimentação.

Cargos: Professores nas áreas de Engenharia de Tecnologia Assistiva (1), Tecnologia Assistiva/ Acessibilidade (1), Engenharia de Energia (1), Engenharia de Produção/ Engenharia (1), Engenharia de Produção/ Engenharia de Operações e Processos de Produção (1), Engenharia Elétrica/ Circuitos Eletrônicos (1), Engenharia Elétrica/ Dispositivos de Potência (1), Engenharia Elétrica/ Eletrônica (1) e Engenharia de Materiais (5) e Cirurgia/Práticas do Cuidado em Saúde (1), Saúde na Infância e na Adolescência / Práticas do Cuidado em Saúde (1), Saúde da Mulher/ Práticas do Cuidado em Saúde (1), Atividade Prática em Saúde da Família/ Práticas do Cuidado em Saúde (1) e Práticas Integrativas e Complementares em Saúde /Saúde Coletiva (1).

Nível: Superior

Inscrições: Podem ser realizadas até o dia 28 de setembro no site da instituição, com taxa no valor de R$ 75,00 a R$ 200,00.

Existem ainda três oportunidades para o cargo de Professor Visitante Nacional e Estrangeiro, cuja remuneração varia de R$ 18.610,68 a R$ 20.443,24. Nesse caso, só podem participar docentes ou pesquisadores de reconhecida competência na área de atuação, com título de doutor há, no mínimo, 10 anos, e também produção científica relevante nos últimos cinco anos.

As oportunidades são para as pesquisas em Melhoramento Genético, Manejo e Biotecnologia/ Fisiologia Vegetal (1); Produção e Nutrição Animal/ Produção, Nutrição e Manejo de Animais Ruminantes e/ou não Ruminantes (1); e Comunicação e Memória e/ou Mídia e Sensibilidades/ Comunicação (1), destinadas aos Programas de Pós-Graduação em Ciências Agrárias, Ciência Animal e Comunicação.

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, em regime de Dedicação Exclusiva (DE). As inscrições vão até dia 21 pelo serviço postal especificado no edital, para o endereço: UFRB - PPGCI, Rua Rui Barbosa, nº 710, Centro, em Cruz das Almas - BA. A taxa é de R$ 235,00.

2) Câmara Municipal de Irará

Salário: Varia entre 1.000,00 a R$ 6.900,00.

Cargos: Controlador Interno (1); Secretário de Administração e Finanças (1); Motorista (2); Secretária (2); Procurador Jurídico (1) e Porteiro (2), todos com jornada de 40 horas semanais.

Nível: Fundamental, Médio e Superior

Inscrições: até 23, no endereço eletrônico concursos.msconc.com.br. As taxas variam de R$ 50,00 a R$ 130,00.

3) Câmara de Araci

Salário: R$ 954,00

Cargos: Assistente de Serviços Gerais (4), Agente Condutor/Motorista (1), Assistente Administrativo (1) e Assessor Técnico Legislativo (3).

Nível: Fundamental e Médio/Técnico.

Inscrições: até 30, no site da organizadora www.concursoscbi.com.br. A taxa é de R$ 42,00, para nível Fundamental, e R$ 52,00, Médio/Técnico.

4) Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB)

Salário: Entre R$ 2.446,96 e R$ 4.180,66.

Cargos: Técnico de Tecnologia da Informação (3); Técnico em Mecânica (1); Técnico de Laboratório/Química (1); Assistente em Administração (9); Taxidermista (1); Técnico em Audiovisual (2); Técnico em Contabilidade (1); Técnico em Telecomunicações (1); Médico Veterinário (2); Técnico em Assuntos Educacionais (1); Assistente Social (1); Analista de Tecnologia da Informação/Desenvolvimento (1); Analista de Tecnologia da Informação/Infraestrutura (1); Arquiteto (2); Assistente Social (1); Auditor (2); Economista (1); Enfermeiro (1); Engenheiro/Civil (1); Engenheiro/Eletricista (1); Farmacêutico (1); Nutricionista (2); Técnico Desportivo (1) e Médico/Clínica Médica (1). Os profissionais devem atuar nos Campi de Barra, Bom Jesus da Lapa, Luís Eduardo Magalhães e Barreiras.

Nível: Médio/técnico e superior

Inscrições: Até o dia 17, por meio do endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br. A taxa de participação tem valor de R$ 80,00 ou R$ 100,00, a depender do cargo.

5) Conselho Regional de Educação Física da 13ª Região (CREF13 - BA)

Salário: Varia de R$ 1.390,50 a R$ 3.474,16

Cargo: Assistente Administrativo (4); Motorista (1); Agente de Orientação e Fiscalização (1); Analista Advogado (1); Analista Contador e Secretária Executiva.

Nível: Médio e Superior.

Inscrições: Recebidas via internet, por meio do endereço eletrônico da organizadora www.quadrix.org.br, até o dia 4 de outubro de 2018. As taxas são nos valores de R$ 55,00 e R$ 65,00, conforme o cargo.

