Concursos na Bahia oferecem 6.460 vagas e salários até 8 mil

Os concursandos de plantão podem aproveitar diferentes oportunidades para conquistar a desejada estabilidade financeira. Somente na Bahia, estão abertos 17 concursos, que oferecem o total de 6.460 vagas para níveis fundamental, médio, técnico e superior.

A depender da área, os salários podem chegar até R$ 8 mil, como é o caso das vagas para médico oferecidas pela Prefeitura de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

A maioria dos concursos que estão com inscrições abertas é para professores e profissionais da área de educação. A Secretaria da Educação do Estado da Bahia, por exemplo, mantém dois editais para o preenchimento das vagas para docentes, com salários de R$ 1.152,33.

Já o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (Ifbaiano) oferece 14 vagas para professores substitutos e temporários, com salário de R$ 4.649,65.

Há ainda oportunidades para quem deseja trabalhar no interior do Estado. A prefeitura do município de Buritirama (a 746 km de Salvador) oferece 150 vagas para as secretarias de Educação, Saúde, Administração, Agricultura, Obras e Serviços Públicos e Assistência Social, para níveis médio e superior. Os salários variam de R$ 747,50 a R$ 6.095.

Confira os editais abertos:

CONDER - Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado

Secretaria de Estado da Educação (edital nº 04/2013)

Secretaria de Estado da Educação (edital nº 05/2013)

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

HEMOBA - Fundação de Hematologia e Hemoterapia

IFBAIANO - Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia

Prefeitura de Buritirama

Prefeitura de Ipirá

Prefeitura de Jacobina

Prefeitura de Jussiape

Prefeitura de Simões Filho

Prefeitura de Vitória da Conquista

UEFS - Universidade Estadual de Feira de Santana

UESC - Universidade Estadual de Santa Cruz (edital nº 156)

UESC - Universidade Estadual de Santa Cruz (edital nº 163)

UFRB - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (edital nº 01/2013)

UFRB - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (edital nº 21/2013)

