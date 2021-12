Concursos na área jurídica têm salários de até R$ 22,9 mil

Foco, planejamento e disciplina são os três primeiros passos para quem quer começar a estudar para concurso. A dica é dada por especialistas e também concursandos que se dedicam à preparação para concorrer a uma das 465 vagas de concursos voltadas aos bacharéis em Direito disponíveis em dez estados (Rio Grande do Sul, Alagoas, Amazonas, Acre, Pará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro e Espírito Santo) e no Distrito Federal. Os salários chegam a R$ 22.911,74.

O professor Edem Nápoli ressalta que, além da dedicação, o candidato deve ter persistência. Ele alerta que é preciso adquirir maturidade "concursal". "Estudar para concurso não é uma corrida. É uma maratona. É preciso dedicação, treinamento, até conquistar o objetivo", diz.

Para os candidatos da área jurídica, ele alerta sobre a importância de se conhecer bem a lei, a doutrina e a jurisprudência. "A estratégia é a mesma, o assunto a ser estudado é que vai diferenciar". Nápoli ressalta que não se faz concurso para passar e sim até passar: "O conhecimento é acumulativo".

Daniela Monteiro, 27 anos, que já é servidora pública do Ministério Público Estadual, agora prepara-se para disputar uma das três vagas de analista judiciário do concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (Brasília), que acontecerá no dia 11/11. Ela acorda cedo, trabalha oito horas por dia, frequenta a academia, mas após as 20h volta aos livros.

"Concurso não é só conhecimento, tem que ter preparo psicológico porque terá que abdicar de muitas coisas, além de muita dedicação", conta a jovem, que prioriza os estudos até nos finais de semana. "Para relaxar, vou ao cinema, praia, mas nada de perder noite", relata.

Igor Nunes, 29, embora esteja aguardando o resultado do concurso que prestou para juiz de direito substituto do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA), já se programa para novas seleções. No dia 11 de novembro, ele estará em Aracaju, onde fará prova para a Defensoria Pública de Sergipe.

Nunes, que advoga para pagar os gastos, começou a estudar para as seleções em 2010. Antes de fazer a opção, definiu as carreiras que gostaria de exercer. "A escolha da carreira é o ponto de partida para começar a estudar. Não adianta fazer algo pensando só no salário. Se você não tem afinidade com a área, mude seus planos", diz.

Nunes lamenta que muitas pessoas olhem primeiro a remuneração dos cargos. "Quando se escolhe algo que gosta, o estudo fica mais prazeroso".



| Confira as inscrições abertas |

TRF da 4ª Região

Juiz Substituto; 5 vagas; R$ 21.766,16; até 16/10

Polícia Civil de AL

Delegado; 38 vagas; R$ 12.593,22; até 24/09

Defensoria Pública do AM

Defensor; 35 vagas; não informada; insc. até 15/10

TJ do AC

Técnico Judiciário; 48 vagas; até R$ 3.810,54; de 28/09 a 19/10

MP do PA

Analista Jurídico; 132 vagas; até R$ 4.751,42; até 17/09

MP de Contas do PA

Subprocurador de Conta; 3 vagas; até R$ 22.911,73; até 28/09

Tribunal de Contas do DF

Procurador; 1 vaga; até R$ 21.911,74; até 02/10

Promotoria de Minaçu GO

Assessor Jurídico; 1 vaga; até R$ 3352,16; até 19/06

Defensoria Pública do MS

Defensor Substituto; 25 vagas; até R$ 12.299,73; até 28/09

MP do PR

Promotor Substituto; 9 vagas; até R$ 19.643,95; até 18/09

T J do PR Comarca de Loanda

Juiz Leigo; 2 vagas; não informada; até 02/10

T J do PR

Juiz Leigo; 1 vaga; não informada; até 21/09

Polícia Civil do RJ

Delegado; 100 vagas; não informada; até 27/09

Procuradoria Geral do RJ

Procurador; 15 vagas; não informada; até 27/09

Defensoria Pública do ES

Defensor; 50 vagas; não informada; até 09/10

