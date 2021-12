Concursos estão com inscrições abertas para 14.397 vagas

Cerca de 160 concursos estão com as inscrições abertas em todo País com 14.397 vagas, sendo 806 na Bahia, de acordo com levantamento do jornal especializado Folha Dirigida. Um dos destaques é o certame do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT), que oferece 14 vagas mais cadastro de reserva. Interessados podem se inscrever até 25 de setembro no site da Fundação Carlos Chagas (FCC).

As oportunidades do TRT são para níveis médio, técnico e superior. Os salários variam entre R$ 4.635,03 e R$ 9.188,20. A taxa de inscrição é de R$ 75, para nível superior, e R$ 65, para os demais. A prova está agendada para 3 de novembro.

Outro destaque estadual é o processo seletivo do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA), que oferece 45 vagas, sendo 25 para analista de controle externo e 20 para agente público. É exigido nível superior. O salário inicial é de R$ 1.285,97, mas com as gratificações pode chegar a R$ 7.747,04, para agente, e R$ 12.053,64, para analista.

Outro atrativo é a carga de trabalho de 30 horas semanais e a contratação em regime estatutário, que garante estabilidade. A inscrição pode ser feita até 14 de outubro no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV). A prova está agendada para acontecer no dia 17 de novembro.

Os demais concursos na Bahia são para as prefeituras de Itarantim e Euclides da Cunha, para Secretaria de Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária do Estado da Bahia (Seagri), para o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado da Bahia (Sescoop) e para as universidades Federal do Recôncavo Baiano (UFRB), Estadual de Feira de Santana (Uefs), Estadual de Santa Cruz (Uesc) e Federal da Bahia (Ufba).

