Concursos em 2018 vão oferecer vagas com salários de até 17 mil

Com a chegada de 2018, a máxima “ano novo, vida nova” invade o espírito dos concurseiros que buscam a tão sonhada estabilidade no serviço público. Na preparação para os certames mais concorridos – e com maiores remunerações –, algumas dicas podem fazer a diferença na hora de garantir uma vaga.

A primeira delas é tomar a iniciativa antes mesmo da publicação do edital, com o foco no estudo das disciplinas básicas – Português, Raciocínio Lógico, Informática, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Normas Aplicadas aos Servidores, Administração Pública e Redação. Segundo o professor Alan Vinícius, do curso Acerte Concursos, estas disciplinas, consideradas essenciais, estão presentes em cerca de 90% das seleções.

“A fórmula para passar é essa: estudar com antecedência as disciplinas essenciais e, quando sair o edital, focar em exercícios da banca. Preparação para concurso é maratona, você vai cadenciando seu tempo e estudando, a partir de um escalonamento dos temas e subtemas”, explica.

O professor orienta que o candidato analise sua rotina para adaptar a demanda de estudos aos horários disponíveis. “A pessoa precisa saber o que ela quer estudar e fazer uma descrição de toda a rotina para evitar os 'ladrões do tempo'. Às vezes, você gasta duas horas jantando, mais uma hora na rede social. Não é que você não possa ter, mas tem que planejar isso. A partir da identificação do tempo disponível, vai encaixar as disciplinas”, ressalta.

Ano novo, concursos novos

Diversos concursos já estão previstos para o ano novo. Somente na Bahia, já foram autorizados os da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz), para o preenchimento de 60 vagas de auditor fiscal; o da Polícia Civil, cujas provas serão aplicadas em 2018; o da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), com 135 vagas para professores e técnicos administrativos; e o da Câmara Municipal de Salvador, cujas inscrições seguem até 10 de janeiro. Também está previsto o certame do Tribunal Regional do Trabalho – 5ª Região, para analistas e técnicos.

Além desses, há uma série de outros concursos em âmbito nacional que já anuncia número de vagas e salários. O Portal A TARDE divulgou também uma lista de concursos federais previstos para 2018.

“A expectativa é muito boa porque nós temos muitos concursos em áreas distintas, o que quer dizer que vamos ter uma grande quantidade de vagas disponíveis”, destaca Alan Vinícius.

Confira abaixo a lista de concursos locais e nacionais que serão realizados em 2018

