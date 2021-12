Concursos da PM, SEI e Inema encerram inscrições no dia 5

As inscrições para o concurso público da Polícia Militar, lançado pela Secretaria da Administração da Bahia (Saeb), encerram-se no próximo dia 5 de novembro. Ao todo, são oferecidas 2 mil vagas para soldado e bombeiro. As duas ocupações têm remuneração inicial de R$ 1.878,59. Para realizar as inscrições, os interessados devem preencher o formulário disponível no site da Fundação Carlos Chagas (FCC), responsável pela organização do certame.

Do total de vagas, 1.865 são destinadas ao cargo de soldado da PM, sendo 240 para o sexo feminino e 1.625 vagas para o sexo masculino. Outras 135 vagas são destinadas à função de bombeiro, sendo que 101 serão ocupadas por homens e 34 por mulheres. Os aprovados serão distribuídos de acordo com a região de classificação: Salvador, Juazeiro, Feira de Santana, Ilhéus, Vitória da Conquista, Barreiras e Itaberaba.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 70. As provas, objetiva e discursiva, estão previstas para ocorrerem no mês de dezembro. É necessário ter concluído o curso de ensino médio e cumprir outras exigências previstas em edital.

SEI e Inema - No dia 5 de novembro, também se encerram as inscrições para os concursos públicos da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) e Secretaria do Meio Ambiente e do Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sema/Inema). Os interessados podem se inscrever no site do Centro de Seleção e de Promoção de Eventos (Cespe).

para este último, serão disponibilizadas 30 vagas para nível superior, no cargo de especialista em produção de informações econômicas, sociais e geoambientais, com remuneração inicial no valor de R$ 4.298,26 e 40 horas semanais de trabalho.

Os candidatos devem possuir diploma que atenda às exigências das quatro áreas de atuação descritas em edital. As provas estão previstas para o mês de dezembro.

Já o concurso da Sema/Inema disponibiliza 179 vagas para os cargos de especialista e técnico em meio ambiente e recursos hídricos, sendo 139 para nível superior e 40 para nível médio. Com 40 horas de trabalho semanais, os cargos têm remuneração inicial de R$ 5.047,96 (especialista) e R$ 1.360,55 (técnico). A previsão é de que as provas, objetiva e discursiva, sejam aplicadas em janeiro de 2013.

