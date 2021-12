Concursos da Marinha oferecem 482 vagas

A Marinha tem inscrições abertas para três concursos públicos, somando 482 vagas. Desse total, 395 são para jovens de 17 a 23 anos com ensino médio completo que pretendem entrar na Marinha Mercante. O restante das oportunidades é dirigido a graduados ou técnicos em diversas áreas que estejam interessados em compor os quadro de oficiais intendentes ou de técnicos.

Os candidatos que passarem na seleção para a Marinha Mercante serão encaminhados para duas unidades de treinamento: 230 aprovados irão para o Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (Ciaga), no Rio de Janeiro (RJ), e os outros 135, para o Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar (Ciaba) em Belém (PA). Os interessados devem se inscrever até o dia 17 julho no site www.ciaga.mar.mil.br e pagar taxa de R$ 50 até o dia 18 de julho.

Os jovens que se candidatarem às vagas farão provas de português, inglês e redação no dia 17 de agosto e testes de matemática e física no dia 18 do mesmo mês. Em seguida, os selecionados na primeira etapa participarão de reunião de instruções, seleção psicofísica e teste de suficiência física. Todas as etapas têm caráter eliminatório. O processo de seleção deverá ter fim em janeiro, com a entrega dos documentos. O curso de formação tem duração de 12 meses.

As outras 87 vagas disponíveis na Marinha são dirigidas aos quadros de oficiais intendentes (46) e de técnicos do corpo auxiliar do órgão (41). Nesses casos, exige-se do candidato nível superior. Os interessados devem preencher formulário no site www.ensino.mar.mil.br ou www.ingressonamarinha.mar.mil.br até quinta-feira, 27.

Para se tornar oficial intendente, o candidato deve ser formado em administração, ciências contábeis ou economia. Já o concurso para preencher o quadro técnico é aberto para 16 áreas de nível superior. As etapas das duas seleções são iguais: prova objetiva, redação, inspeção de saúde, teste de aptidão física e avaliação psicológica.

A Marinha ainda abrirá outro concurso no próximo mês. Este será dirigido a engenheiros e oferecerá 66 vagas. As inscrições começam no próximo dia 7 julho e fecham no dia 30.

adblock ativo