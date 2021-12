Concursos com salários de até R$ 5 mil inscreve até este domingo

As inscrições para os processos seletivos dos Consórcios Interfederativos de Saúde das regiões de Juazeiro, Paulo Afonso, Itabuna/Ilhéus, Vitória da Conquista e Itapetinga, encerram neste domingo, 3. Ao total, são oferecidas 264 vagas, com salários variam de R$ 1.188,13 a R$ 5 mil.

Com taxas de R$ 60 a R$ 90, os interessados podem se inscrever por meio do site da Fundação Cefet Bahia, onde também estão disponíveis os editais. As provas, previstas para acontecerem a partir do dia 7 de abril, serão compostas por questões objetivas, mas, a depender do cargo também haverá avaliações de títulos.

adblock ativo