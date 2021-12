Concursos: Black Friday oferta desconto de até 70% em cursos

Se você sonha com uma vaga no serviço público e gostaria de se preparar melhor para o próximo certame tem uma oportunidade de garantir um curso com preço mais em conta. Isso porque algumas empresas especializadas em concursos aderiram a Black Friday, campanha de promoções que surgiu nos Estados Unidos e chegou no Brasil em 2010.

Na área de concursos, os descontos chegam até 70% do valor original do produto. É possível comprar apostilas, livros e cursos completos. As opções são para aulas on line ou presenciais. Apesar da Black Friday acontecer nesta sexta, 28, alguns sites anteciparam as promoções e outros vão estender até o dia 1º de dezembro.

Confira algumas promoções:

Casa do Concurso - 30% para pagamento à vista e 15% parcelado. Oferta disponível até esta sexta, 28, para todos os cursos completos.

Endereço: Rua Amazonas, Pituba. Tel: (71) 3344-7400.

IOB Concursos - Cursos por R$ 99, R$ 199 e R$ 299. Oferta limitada a 100 vagas por turma.

Folha Dirigida - Desconto de 50% para assinatura digital.

Degrau Cultural - Estende o desconto de 70% em todos os cursos online até 1º de dezembro. oferta inclui preparatório do concurso do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA).

Canal de Concursos - oferece 50% de desconto. É necessário informar o código de um cupom divulgado nas redes sociais.

AlfaCon - 50% de desconto até domingo, 30. A empresa diz que a promoção deve ficar ainda melhor até esta sexta, 28. A oferta é válida para cursos completos, anuais e combos.

Editora Solução - 50% de desconto em apostilas.

adblock ativo