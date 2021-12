Concursos abrem 2.319 vagas de nível médio

Candidatos de nível médio em toda a Bahia têm 2.319 motivos para prestar atenção aos prazos de inscrição dos concursos públicos abertos até o momento. Este é o número total de vagas oferecidos por seis editais com vagas que não exigem formação em nível superior. Deste total, 2.154 das oportunidades têm lotação dentro do próprio Estado. Com a maior quantidade de vagas (2 mil), o concurso para soldado e bombeiro da Polícia Militar, está oferecendo remuneração de R$ 1.878,29.

Outra seleção estadual com vagas para nível médio é o concurso para a Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia (Sema) e do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema). As 40 vagas oferecem remuneração máxima de R$ 1.360,55 e estão distribuídas em Salvador, Portal do Sertão, Piemonte da Diamantina, Sertão, São Francisco, Rio Corrente, Chapada Diamantina Oeste, Sul, Extremo Sul e Sudoeste do Estado.

Já o certame que oferece a maior remuneração é o concurso para Controlador de Tráfego Aéreo, do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea). Quem for aprovado receberá salário inicial de R$ 4.018,82. Das 135 vagas que o certame está oferecendo, dez são para a Bahia, sendo seis em Salvador e quatro em Porto Seguro.

Com intenção de formar cadastro reserva, a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev) está oferecendo 22 vagas para nível médio, que têm remuneração mínima de R$ 2.592,66. Ainda existem 40 vagas para concurso de nível federal no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A remuneração máxima para este cargo chega a R$ 3.253,81, incluídos salário e gratificação.

Interior - E para aqueles que estão em busca de vagas no interior do Estado, há ainda o concurso da Prefeitura de Valença, cidade a 274 km de Salvador, com 82 vagas de nível intermediário com salários que podem chega a R$ 1.200. Quem espera facilidade nas seleções de nível médio deve ficar atento. De acordo com especialistas, boa parte das vagas são ocupadas por candidatos com nível superior, seja por conta de salários atraentes, seja por uma estratégia de aprovação a longo prazo.

Concursos federais são aqueles que oferecem as melhores remunerações para candidatos de nível médio. O destaque são as agências de regulação. "Existem concursos que pagam muito bem. É o caso da Câmara Legislativa, que teve prova neste fim de semana. O salário ultrapassa os R$ 7 mil", lembra o diretor acadêmico do Instituto IOB, Leonardo Pereira.

Com remuneração atraente, não é incomum muitos candidatos focarem nos concursos de nível médio, mas há ainda aqueles que preferem a estratégia do degrau. "Muita gente utiliza estes certames como trampolim ou degrau para oportunidades melhores. É uma forma de se manter uma renda enquanto está se preparando para o concurso almejado. Em alguns casos, os candidatos nem chegam a assumir as vagas", explica o especialista em concursos, Ricardo Ferreira.

