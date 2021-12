Concursos abertos no Brasil têm vagas com salários acima de R$ 10 mil; confira

Em meio à pandemia de Covid-19 e um cenário de incerteza diante da crise econômica, a estabilidade e a chance de uma boa remunaração atraem muitas pessoas dispostas a tentar passar em um concurso público.

Além do certame para escrituários do Banco do Brasil, com vagas em todo o país, em diversos estados há concorrência para cargos que pagam mais de R$ 10 mil.

No entanto, há opções para todos os níveis de escolaridade. No Ceará, há vagas de Ensino Superior para Perícia Forense do Estado, com salários de R$ 3,6 mil até R$ 10.125,89, mas também para a Prefeitura de Granja, com oportunidades para pessoas alfabetizadas sem nenhum grau de escolaridade, e ensinos fundamental, técnico e médio. Os vencimentos variam de R$ 1.100,00 até R$ 12.000,00.

Confira:

Pefoce CE (Perícia Forense do Estado do Ceará) - Estado: Ceará - Vagas: 510 vagas - Escolaridade: Ensino Superior - Salário: de R$ 3.629,72 até R$ 10.125,89 - Inscrição: até 08/07/2021

PGE PB (Procuradoria Geral do Estado da Paraíba) - Estado: Paraíba - Vagas: 12 vagas - Escolaridade: Ensino Superior - Salário: R$ 15.765,06 - Inscrição: até 15/07/2021

Prefeitura de Fortaleza - Cidade: Fortaleza / CE - Vagas: 400 vagas - Escolaridade: Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Técnico, Ensino Superior - Salário: de R$ 1.320,00 até R$ 13.806,80 - Inscrição: até 04/07/2021

Prefeitura de Wenceslau Braz - Cidade: Wenceslau Braz / PR - Vagas: 98 vagas - Escolaridade: Alfabetizado, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Técnico, Ensino Superior - Salário: de R$ 1.100,00 até R$ 10.219,92 - Inscrição: até 29/06/2021 -

Prefeitura de Granja - Cidade: Granja / CE - Vagas: 227 vagas - Escolaridade: Alfabetizado, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Técnico, Ensino Superior - Salário: de R$ 1.100,00 até R$ 12.000,00 - Inscrição: até 02/07/2021

Prefeitura de Jardim - Cidade: Jardim / CE - Vagas: 104 vagas - Escolaridade: Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Técnico, Ensino Superior - Salário: de R$ 1.045,00 Até R$ 10.118,86 - Inscrição: até 25/07/2021

Prefeitura de Lajinha - Cidade: Lajinha / MG - Vagas: 123 vagas - Escolaridade: Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Técnico, Ensino Superior - Salário: de R$ 1.100,00 até R$ 10.900,00 - Inscrição: até 28/06/2021

Prefeitura de Matinhos - Cidade: Matinhos / PR - Vagas: 86 vagas - Escolaridade: Ensino Médio, Ensino Técnico, Ensino Superior - Salário: de R$ 1.224,88 até R$ 15.185,86 - Inscrição: até 27/06/2021

Prefeitura de Rio das Antas - Cidade: Rio das Antas / SC - Vagas: 80 vagas - Escolaridade: Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Técnico, Ensino Superior - Salário: De R$ 1.241,00 Até R$ 14.375,64 - Inscrição: até 07/07/2021

Sefaz ES (Secretaria da Fazenda do Espírito Santo) - Estado: Espírito Santo - Vagas: 150 vagas - Escolaridade: Ensino Superior - Salário: R$ 12.492,19 - Inscrição: até 05/07/2021

TCE PI (Tribunal de Contas do Estado do Piauí) - Estado: Piauí - Vagas: 6 vagas - Escolaridade: Ensino Médio, Ensino Superior - Salário: de R$ 2.699,79 até R$ 11.474,13 - Inscrição : até 28/06/2021

TJ GO (Tribunal de Justiça de Goiás) - Estado: Goiás - Vagas: 52 vagas - Escolaridade: Ensino Superior - Salário: R$ 28.884,25 - Inscrição: até 12/07/2021

TJ PR (Tribunal de Justiça do Paraná) - Estado: Paraná - Vagas: 122 - Escolaridade: Ensino Superior - Salário: R$ 28.884,20 - Inscrição: até 14/07/2021

