Concursos abertos na Bahia oferecem salários de até R$ 9.710,13

Diferentes instituições na Bahia estão com inscrições abertas para concursos. Os certames oferecem oportunidades para candidatos de níveis médio e superior, com salários que chegam a R$ R$ 9.710,13. Além disto, também há vagas para estagiários, como é o caso da Defensoria Pública do Estado da Bahia.

O Portal A TARDE selecionou alguns dos certames que estão com vagas abertas. Confira:

- Câmara Municipal de Feira de Santana: são oferecidas 37 vagas para níveis médio e superior, com salários que variam de R$ 1.049,14 a R$ 2.640,63. Inscrições até 9 de abril, pelo site do IBFC.

- Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região de Feira de Santana: são oferecidas 47 vagas mais cadastro reserva para níveis médio e superior, com salários de R$ 1.188,13 a R$ 4.388,32. Inscrições até 15 de abril, pelo site da Fundação Cefet Bahia.

- Consórcio Público Interfederativo de Saúde Reconvale: são oferecidas 47 vagas para níveis médio e superior, com salários até R$ 4.388,32. Inscrições até 15 de abril, pelo site da Fundação Cefet Bahia.

- Defensoria Pública do Estado da Bahia: são oferecidas 55 vagas para estagiários, com bolsa-auxílio de R$ 391. Inscrições até 26 de março, pelo site da Fundação Cefet Bahia.

- Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFBA): são oferecidas 4 vagas para professores substitutos, com salários de R$ 3.117,22. Inscrições até 19 de março, pelo Portal Ifba.

- Prefeitura de Camaçari: cadastro reserva para Diretor Teatral, Assistente de Direção, Ator e Atriz. Inscrições até 15 de março, na Secretaria de Cursos da Cidade do Saber

- Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs): são oferecidas 62 vagas para professores, com salários de até R$ 9.710,13. Inscrições até 20 de março, pelo site da Uefs.

- Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc): são oferecidas 36 vagas para professores efetivos. Inscrições até 2 de abril, pelo site da Uesc.

