Concursos abertos na BA oferecem salários de até R$ 8.639,50

Prefeituras, universidades e outros órgãos públicos com sede na Bahia estão com as inscrições abertas para concursos com mais de 255 vagas. Os salários mais altos são para trabalhar como professor da Universidade Federal da Bahia (Ufba), que oferece remuneração de R$ 8.639,50. A jornada semanal é de 40 horas. Se a carga horária for menor, de 20 horas, o salário é de R$ 2.104,93.

São dois editais com 22 vagas para diversas áreas. O prazo de inscrição varia entre 28 e 29 de março, a depender do curso onde o candidato pretende ministrar aula. Um terceiro edital oferta 11 vagas e cadastra até 25 de abril. Interessados devem se cadastrar no site da instituição.

A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) também está com três editais com inscrições abertas para trabalhar como professor, com 26 oportunidades para diversas áreas. O prazo de inscrição também varia. Interessados devem se cadastrar no site da universidade.

A Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) é outra instituição de ensino superior com seleção aberta. A Uesc recebe inscrições até o dia 28, para professor de biologia. Os interessados devem se candidatar pelo e-mail cbiolog@uesc.br. Os docentes vão passar por análise curricular.

Prefeituras

Três governos municipais do interior da Bahia realizam seleção. A Prefeitura de Juazeiro oferta 129 vagas com salários de até R$ 3 mil. As oportunidades são para quem tem nível médio, técnico e superior. Os candidatos podem se inscrever até 4 de abril no site da AOCP.

A Prefeitura de Teixeira de Freitas está com três editais abertos. Contudo, o órgão só divulgou o número de vagas de um dos processos (29 oportunidades). Os demais não tiveram esses dados revelados.

As seleções são para profissionais de todos os níveis de escolaridade. Os salários variam entre R$ 880 e R$ 7 mil. O prazo de inscrição varia conforme o edital, mas deve ser feito no site da empresa responsável pelos certames.

A Prefeitura de Valença inscreve até 1º de abril para concurso com 18 vagas. Os profissionais vão trabalhar como agente de trânsito, fiscal ambiental, fiscal de tributos, fiscal da construção civil, técnico em vigilância sanitária e técnico ambiental.

Os salários variam entre R$ 1.347 e R$ 1.800. Interessados devem se cadastrar no site da AOCP.

Outro certame é organizado pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Santa Rita de Cássia. São oferecidas 19 oportunidades com salários de até R$ 2.057,36. Os candidatos devem se inscrever até 18 de abril no site Conceitus Consultoria.

