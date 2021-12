Concurso Reda movimenta Salvador neste fim de semana

Neste domingo, dia 3, 64 escolas da rede pública de Salvador receberão 26.979 candidatos às 971 vagas do processo seletivo simplificado para cargos na Prefeitura de Salvador sob Regime Especial de Direito Administrativo (Reda) - 5% estão reservadas, de acordo com a Legislação Municipal, para Pessoas com Deficiência (PCD) e 30% para candidatos afrodescendentes. De múltipla escolha, a prova será executada sob a responsabilidade da Fundação Getulio Vargas (FGV).

O concurso contratará para seis cargos, com salários entre R$ 950 a R$ 3.950, sob o Reda. Para candidatos do nível fundamental, são 400 vagas para Auxiliar de Serviços Gerais e outras 240 para Auxiliar de Desenvolvimento Infantil. De nível médio, mais dois cargos a serem preenchidos no município. São 202 vagas para Técnico Nível Médio I (Atendimento) e 42 para Técnico Nível Médio II (Operacional). Os outros dois cargos restantes são voltados para candidatos de nível superior, também em duas frentes de trabalho. São 42 vagas para Técnico Nível Superior I (Suporte Administrativo Operacional) e mais 45 para Técnico Nível Superior II (Suporte Administrativo). Como ressalta o edital da FGV, todas as vagas são com jornada de trabalho de 40 horas semanais e os aprovados ainda terão direito a vale-transporte e auxílio-alimentação.

O resultado do concurso será publicado no site oficial da Prefeitura de Salvador, no Diário Oficial do Município e no site da FGV. O acompanhamento da publicação, ressalta o edital, é de responsabilidade do candidato, que também pode obter informações do processo seletivo pelo telefone 0800-2834628 ou e-mail concursoprefeituradesalvador@fgv.br. O prazo de validade do concurso é de dois anos, podendo ser prorrogados por igual período a critério da Administração.

A FGV Projetos, unidade de assessoria técnica da Fundação Getulio Vargas, responsável pela aplicação do conhecimento acadêmico gerado e acumulado em suas escolas e institutos, tem um histórico de mais de 30 anos na realização de concursos públicos e ainda é responsável pela elaboração do Exame da Ordem, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a avaliação a que se submetem os bacharéis em Direito, em que demonstram que possuem requisitos necessários ao exercício da advocacia. A avaliação prévia de proficiência à função de Gerente de Organização Escolar também está sob os cuidados da FGV.

