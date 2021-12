Concurso: PM prorroga retirada do cartão de convocação

Os candidatos do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar (CFOPM/2012) ainda poderão retirar o cartão de convocação da seleção neste sábado, 24. O prazo foi prorrogado até as 16 horas, devendo o candidato, com antecedência, acessar os sites www.concursopm.uneb.br e www.consultec.com.br para tomar conhecimento do local de retirada, presencial, do referido cartão.



A prorrogação foi determinada pelo comandante-geral da Polícia Militar da Bahia, Alfredo Braga de Castro, ao acatar a recomendação n.º 08/20012 (Notificação Recomendatória - SIMP n.º 003.0.246422/2012) do Ministério Público Estadual.

Permanecem válidas todas as determinações constantes dos editais de inscrição e convocação anteriormente publicados para a retirada do cartão de convocação para as provas.

O exame será aplicado neste domingo, 25, em Salvador.

