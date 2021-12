Concurso: PM da Bahia seleciona oficiais a partir do dia 23

Serão abertas no dia 23 as inscrições do concurso para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar da Bahia (CFO-PM). A seleção oferece 70 vagas, sendo 63 para homens e sete para mulheres.

O edital de ficha de inscrição ficará disponível nos endereços www.consultec.com.br e www.concursopm.uneb.br. A taxa de participação custa R$ 115.

Os interessados em participar do concurso devem ter entre 18 e 30 anos, ensino médio completo, carteira de habilitação na categoria B. As provas da primeira etapa do concurso serão aplicadas apenas em Salvador, no dia 13 de abril.

adblock ativo