Concurso para professores de Feira tem inscrições abertas nesta terça

As inscrições para o concurso público destinado a professores do ensino fundamental da Prefeitura de Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador) começam nesta terça-feira, 10. O salário inicial é de R$ 2.009,13. A taxa de inscrição custa R$ 100.

Os interessados devem acessar o site www.aocp.com.br, a partir das 10h, para realizar a inscrição, que segue até as 23h59 de 6 de agosto.

Ao todo são oferecidas 44 vagas para ampla concorrência. O edital foi divulgado nesta terça no Diário Oficial Eletrônico da Prefeitura Municipal de Feira de Santana.

Inscrição sem custo

As isenções da inscrição poderão ser solicitadas para pessoas que comprovem deficiência e que recebam até dois salários mínimos. O período para a solicitação é das 10h desta terça até as 23h59 da próxima terça, 17. A relação de isentos deverá ser divulgada no mesmo siteaté 25 deste mês.

A data prevista para a aplicação das provas objetivas e redação é 2 de setembro. Horário e local serão informados por meio do site www.aocp.com.br.

