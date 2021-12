Concurso para professor e coordenador abre inscrição

Começa nesta sexta-feira, 17, a inscrição do concurso para professor e coordenador pedagógico da rede estadual. O cadastro pode ser feito no site da Fundação Carlos Chagas (FCC) até o dia 12 de dezembro. O valor da taxa é de R$ 100 para os dois cargos.

Ao total, são 3.760 vagas, sendo 3.096 para professores e 664 para cordenadores pedagógicos. O concurso contará com três etapas: provas objetiva, discursiva e de títulos.

Remuneração

Para o cargo de Professor Padrão P – a remuneração é de R$ 2.814,28 com a gratificação. O cargo de Coordenador Pedagógico Padrão P tem salário de R$ 2.890,87.

Áreas de atuação

Para o cargo de professor serão ofertadas vagas nas áreas de Arte, Biologia, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Matemática, Química e Sociologia, sendo exigida formação específica e diploma concedido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Para coordenador pedagógico é exigida formação em Pedagogia, também com reconhecimento do MEC. Em todos os casos, a carga horária semanal é de 40 horas.

As provas serão aplicadas nas cidades de Salvador, Alagoinhas, Amargosa, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Caetité, Eunápolis, Feira de Santana, Ipirá, Irecê, Itaberaba, Itabuna, Itapetinga, Jacobina, Juazeiro, Jequié, Macaúbas, Paulo Afonso, Ribeira do Pombal, Santa Maria da Vitória, Seabra, Serrinha, Santo Antônio de Jesus, Senhor do Bonfim, Teixeira de Freitas, Valença e Vitória da Conquista, conforme opção escolhida pelo candidato no momento da inscrição.

Outras informações podem ser conferidas no edital do certame.

