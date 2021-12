Concurso para juiz tem salário de R$ 23.284,14; veja o edital

Foi publicado nesta quinta-feira, 27, no Diário da Justiça Eletrônico, o edital do concurso para Juiz de Direito do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), que oferece 50 vagas, sendo 32 para ampla concorrência, 15 para negros e três para candidatos com deficiência, além de cadastro reserva. O salário é de R$ 23.284,14.

O edital foi assinado pelo presidente do TJ-BA, o desembargador Gesivaldo Britto, junto com o presidente da comissão de concurso do órgão, o também desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano.

As inscrições devem ser feitas pela internet, no período de 4 de outubro a 5 de novembro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 230.

O certame, realizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), é voltado para bacharéis em Direito, graduados há, pelo menos, três anos. Além disto, é necessário possuir três anos de atividade jurídica até a data da inscrição, exercida a partir da conclusão do curso de Direito.

Os candidatos vão passar por cinco etapas do concurso, que envolvem provas objetiva, discursiva e oral, prática de sentença, investigação social, exames de sanidade física, mental e psicotécnico e avaliação de títulos.

A primeira etapa, que contempla a aplicação da prova objetiva, será realizada na data provável de 13 de janeiro de 2019. Já a consulta aos locais de prova deve ser divulgada na internet no dia 14 de dezembro.

