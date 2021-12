Concurso para Guarda Municipal de Feira altera data de prova

O concurso público para a Guarda Municipal de Feira de Santana divulgou novas datas da prova objetivo e do período de entrega de títulos. Segundo informações divulgadas pela prefeitura de Feira de Santana nesta terça-feira, 18, a data foi adiada de 14 de outubro para 21 de outubro. O certame oferece 300 vagas para guardas municipais, sendo 50 imediatas e 250 de cadastro reserva.

Também nesta terça, a prefeitura publicou a homologação das inscrições, com a lista dos candidatos que tiveram o procedimento confirmado. A consulta pode ser feita pela internet.

Os locais de prova serão divulgados no dia 2 de outubro e os gabaritos no dia 22 do mesmo mês.

