Concurso para auditor fiscal da Sefaz é autorizado; salários chegam a R$ 13 mil

Os concurseiros de plantão já podem se preparar para mais uma oportunidade de ingressar no serviço público. Foi autorizado nesta quarta-feira, 6, o concurso para auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz), que vai preencher 60 vagas, com salários de até 13 mil. O anúncio foi feito pelo governador Rui Costa, durante a assinatura que autorizou o certame.

O edital deve ser publicado no primeiro trimestre de 2018. As vagas são destinadas a candidatos de nível superior, que receberão um salário base de R$ 8.456,19, acrescido de benefícios que podem totalizar R$ 13 mil.

Podem participar do concurso os profissionais graduados nas áreas de Administração, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia, Informática, Sistemas de Informação, Ciência da Computação ou Processamento de Dados.

adblock ativo