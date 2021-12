Concurso para analistas tem salário inicial de R$ 12.961

Começaram, nesta segunda-feira, 14, as inscrições para o concurso da Secretaria do Tesouro Nacional, com 255 vagas para candidatos de nível superior e remuneração básica inicial de R$ 12.961. Todos os candidatos nomeados serão lotados na sede da Secretaria em Brasília-DF.

Distribuídas em cinco áreas do conhecimento, as vagas não exigem formação específica, mas o candidato deve optar por uma especialidade no momento da inscrição. São elas: contábil (30), desenvolvimento institucional (20), econômico-financeira (175), tecnologia da informação: governança e gestão em tecnologia da informação (24) e tecnologia da informação: gestão em infraestrutura de tecnologia da informação (6).

As inscrições seguem até as 23h59 do dia 28 de janeiro (horário de Brasília) no site da Escola de Administração Fazendária: www.esaf.fazenda.gov.br. A taxa de inscrição tem o valor de R$ 120 e as provas objetivas serão aplicadas na data provável de 24 de março de 2013.

Edital - Organizado pela Escola de Administração Fazendária, o edital do concurso apresenta semelhanças com os temas cobrados na prova para auditor fiscal da receita, realizado em setembro do ano passado.

Para quem quer ter uma noção de como a banca cobra os assuntos, a indicação é checar provas recentes. "Vale a pena dar uma olhada nas provas de raciocínio lógico, língua portuguesa, direito administrativo e direito constitucional, pois estas trazem um esquema do estilo da banca", aconselha o especialista em concursos, Carlos de Lucca.

Capacidade de memorização e uma boa dose de abstração são habilidades necessárias para quem vai resolver as provas da Esaf. O simples decoreba de textos e leis não é suficiente para a banca.

"Qualquer concurso público exige certa medida de memorização. A questão é que a Esaf não para neste nível. Ela vai exigir compreensão do contexto, raciocínio", indica o professor de Administração Pública da Academia do Concurso, Alberto Almeida. Textos longos e grandes enunciados também estão presentes na prova, o que também vai exigir uma estratégia na resolução das questões.

"Para dar tempo de resolver toda a prova, é melhor começar pelas perguntas menores e que apresentem assuntos com que você esteja mais familiarizado", orienta Carlos de Lucca.

Já o estilo de resolução é bem restritivo. Com o estilo de múltipla escolha, o candidato não tem a possibilidade de deixar questões em branco, pois isto é considerado erro. Mais vale chutar a questão do que deixá-la sem resposta. Outra dica dos especialistas é elaborar mapas mentais que ajudem na compreensão dos assuntos mais extensos.

"Trata-se de esquemas gráficos, onde você resume o conteúdo de uma disciplina em esquemas práticos. É uma boa forma de internalizar os tópicos", explica o professor Alberto Almeida.

