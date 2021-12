Concurso para agente da Polícia Federal é suspenso

O concurso público para agente da Polícia Federal foi suspenso nesta segunda-feira, 27, em cumprimento à Ação Civil Pública N° 0000134-31.2002.4.01.3803 (Número antigo: 2002.38.03.000070-8), movida pela 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Uberlândia/MG.

O comunicado da suspensão foi divulgado no site da Cespe/UnB, organizadora do certame, e no site da Polícia Federal. Segundo o texto da ação, o concurso foi suspenso pois "apesar de o edital reservar vagas para pessoas com deficiência física, na prática, frustra a concretização desse direito, uma vez que está explicito nas disposições que não haverá adaptação do exame de aptidão física, do exame médico, da avaliação psicológica ou do Curso de Formação Profissional às condições do candidato, com deficiência física ou não."



Seriam selecionados 600 agentes da PF, dentre as quais 30 seriam destinadas a deficientes físicos, com salários de R$ 7.514,33. Novas informações sobre o concurso serão divulgadas no site da Cespe/UnB.

adblock ativo