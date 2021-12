Concurso oferece 3.760 vagas para professor e coordenador estadual

Foi divulgado nesta sexta-feira, 10, o edital de concurso público para professores e coordenadores pedagógicos da rede estadual de ensino. São oferecidas 3.760 vagas com salários de até R$ 2.890,87. A taxa de inscrição é de R$ 100.

Para professor foram abertas 3.096 vagas com salário podendo chegar a R$ 2.814,28. Já a oportunidade para coordenador pedagógico oferece a remuneração de até R$ 2.890,87.

As inscrições estarão abertas a partir das 10h de terça-feira, 14, e segue até as 14h do dia 12 de dezembro (horário de Brasília). Os interessados devem se inscrever de forma online, por meio do site da Fundação Carlos Chagas.

