Concurso oferece 368 vagas com remuneração de até R$ 10 mil

A prefeitura de Salvador publicou nesta sexta-feira, 29, um edital de concurso publico para preenchimento de 368 vagas de nível médio, técnico e superior com remuneração de até R$ 10.902,71. As inscrições seguirão do dia 8 de abril ao dia 7 de maio, no site site responsável pelo certame.

Estão disponíveis as vagas de agente de salvamento aquático, agente de trânsito e transporte, assistente social, engenheiro eletricista, engenheiro civil, fiscal municipal, gestor municipal, guarda municipal, médico em diversas áreas, professor, psicólogo, médico (perito e do trabalho), técnico em segurança do trabalho e técnico de enfermagem do trabalho.

As provas serão realizadas no dia 16 de junho, no turno da manhã (cargos de nível superior e agente de trânsito e transporte), das 8h às 13h, e no turno da tarde (demais funções de nível médio e técnico), das 15h30 às 19h.

Os salários variam entre R$2.147 e R$ 10.902,71. É necessária a realização de um pagamento no valor de R$ 80 para os cargos de nível médio e nível técnico e de R$ 100 para nível superior.

Dúvidas e mais informações sobre o concurso estão disponíveis site.

