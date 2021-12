Concurso do Inmetro paga salário de até R$ 16,5 mil

O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) segue com as inscrições abertas para o concurso público voltado ao provimento de 80 vagas de níveis médio, superior e técnico. As inscrições podem ser realizadas até o dia 22 de dezembro por meio do site www.idecan.org.br e os valores da taxa vão de R$ 65 a R$ 150.

Entre as vagas estão disponíveis cargos como técnico em metrologia e qualidade nas áreas elétrica, eletrônica, mecânica, metrologia e de segurança do trabalho, administração geral e pública, ciências contábeis e psicologia do trabalho. A remuneração pode variar de R$ 2.967,64 a R$ 16.512,95.

