Concurso do Exército abre mais de mil vagas para sargento

Foi publicado pelo Exército, nesta segunda-feira, 5, o edital de um concurso que visa preencer 1.100 vagas para na na Escola de Sargentos das Armas (ESA).

Há oportunidades para as áreas de saúde (55 postos), música (45) e geral (1.000). As vagas são destinadas para ambos os sexos.

Para se candidatar, é necessário possuir ensino médio completo, ter mais que 17 anos, possui formação em enfermagem apenas para a área de saúde. Além disso, só serão aceitos candidatos com idade máxima de 24 anos para a área geral e de 26 anos para as especialidades de música e saúde.

Ao longo da formação, os selecionados contam com um auxílio financeiro no valor de R$ 1.199. Depois de formados, já como terceiro-sargento, os militares recebem R$ 3.825.

As inscrições começaram no dia 7 de abril, vão até o dia 4 de maio e podem ser realizadas através do site. A taxa de participação custa R$ 95.

