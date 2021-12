Concurso da Ufba inscreve até quinta

Encerram nesta quinta-feira, 14, as inscrições para o concurso público da Universidade Federal da Bahia (Ufba), que dispõe de 264 vagas para 72 especialidades. Já as inscrições para a prova da área de técnico-administrativo que seria realizada no dia 22 de outubro, foi transferida para o dia 29 do mesmo mês.

Interessados podem se inscrever por meio do site do Instituto AOCP, ou presencialmente, em postos de atendimentos nas cidades de Salvador e Vitória da Conquista. Mais informações podem ser adquiridas no edital do concurso.

Adiamento

Segundo informações da Ufba, "os organizadores do concurso optaram pelo adiamento com o objetivo de evitar transtornos no deslocamento dos cerca de 70 mil candidatos", pois no dia 22 também estão marcados para acontecer o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja Nacional) e a Maratona de Salvador.

