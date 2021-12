Concurso da Polícia Civil tem nova polêmica

A realização do concurso da Polícia Civil, que teve o edital revisado após polêmica relacionada aos exames ginecológicos das candidatas, já tem nova data definida. A aplicação das provas objetivas será feita no próximo dia 28 de abril, sendo que novos candidatos podem se inscrever para a seleção até o próximo dia 31 de março. A mudança de datas, entretanto, causa um novo desconforto entre os concorrentes, já que está prevista para o mesmo dia e horário a realização do concurso para o juiz substituto do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT-BA), que apresenta o mesmo perfil de vagas.

Segundo a Secretaria de Administração do Estado da Bahia (Saeb), o encontro de datas é resultado de uma "infeliz coincidência". O órgão relata que ficou sob a responsabilidade do Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília (Cespe/UnB), empresa responsável pela realização de ambos os concursos, a definição da nova data de seleção da Polícia Civil. A única exigência do Governo do Estado foi de que a data de anúncio do resultado permanecesse inalterada.

Inscrito em ambos os concursos, o candidato Diego Ramos foi pego de surpresa com a alteração da data. O candidato diz que a coincidência seria compreensível, caso as seleções fossem promovidas por empresas opostas. Como ambos os concursos são promovidos pelo Cespe/UnB, o estudante se sente prejudicado. "O concurso da Polícia Civil até possibilita a devolução do dinheiro, já que o edital foi alterado. Mas, a seleção do TRT não permite mais a devolução da taxa de inscrição", diz o concurseiro.

Os candidatos inscritos na seleção do TRT-BA, que não querem abrir mão da realização do concurso da Polícia Civil, terão que ignorar os R$ 217 pagos na taxa de inscrição. Procurado pela reportagem , desde a noite de terça, 19, o Cespe/UnB ainda não se posicionou sobre a coincidência de datas.

