Concurso da PM encerra as inscrições nesta quarta

Terminam nesta quarta-feira, 3, as inscrições para o concurso do Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar da Bahia (PM-BA). São oferecidas 120 vagas, sendo 108 para homens e 12 para mulheres. Interessados devem se inscrever por meio do site www.consultec.com.br.

A taxa de inscrição é de R$ 115. As provas estão marcadas para o dia 25 de novembro. O local do exame será divulgado pelo endereço www.concursopm.uneb.br.

adblock ativo