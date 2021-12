Concurso da PM é reaberto com menos 180 vagas

A Polícia Militar da Bahia, por meio do seu comando geral, anunciou a reabertura do concurso público para o curso de formação de oficiais. O edital traz 120 vagas ao invés de 300, como anunciado em agosto. Segundo o comando geral, o certame havia sido suspenso, no dia 28 de agosto, por conta de uma readequação orçamentária.

O período de inscrição será do dia 17 de setembro até o dia 3 de outubro. Os interessados podem se inscrever por meio do site da Consultec, organizadora do concurso. A taxa é de R$ 115. As provas estão marcadas para o dia 21 de outubro.

