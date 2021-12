Concurso da PM e Bombeiros terá resultado provisório divulgado neste sábado

O resultado provisório da prova discursiva do concurso da Polícia Militar da Bahia (PMBA) e do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) será publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) neste sábado, 30.

Conforme a Secretaria de Comunicação (Secom) do Governo do Estaddo, a partir desta data, os candidatos que participaram da 2ª etapa da seleção podem conferir as folhas de respostas da prova, no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) - empresa organizadora pelo certame.

Os candidatos podem interpor recurso no prazo de dois dias utéis (2 e 3 de outubro) a contar da puplicação do resultado provisório.

Os resultados das interposições da 1ª Etapa (provas Objetivas) também serão divulgados no site do IBFC e do Portal do Servidor.

As provas objetivas e discursivas foram realizadas no dia 6 de agosto, em Salvador e outros 12 municípios do interior.

Remuneração

Uma vez habilitado para o curso de formação, seja da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros, o candidato irá ingressar no quadro das corporações como aluno soldado, recebendo bolsa de R$ 937 durante o curso.

Quando tiver concluído a formação e, posteriormente, lotado na região de sua escolha, o soldado da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar terá carga horária de 40 horas semanais. A remuneração, composta de soldo e gratificação, passará para R$ 3.019 (40h).

