Concurso da Marinha tem 60 vagas para engenheiros

A Marinha do Brasil abre concurso com 60 vagas para o seu Corpo de Engenheiros. As inscrições estão abertas até do dia 12 de junho. As vagas são destinadas a candidatos de ambos os sexos, com menos de 36 anos e que já tenham concluído ou estejam no último período da faculdade. O salário será de R$ 8.800,00.

Os interessados poderão realizar a inscrição através do site da Diretoria de Ensino da Marinha, onde também poderá ser encontrado o edital, com todas as informações. O valor da inscrição é R$ 60.

As vagas são para as seguintes áreas: Arquitetura e Urbanismo (01), Engenharia Cartográfica (03), Engenharia Civil (04), Engenharia de Materiais (01), Engenharia de Produção (02), Engenharia de Sistemas de Computação (02), Engenharia de Telecomunicações (03), Engenharia Elétrica (10), Engenharia Eletrônica (08), Engenharia Mecânica (13), Engenharia Mecatrônica (02), Engenharia Naval (06), Engenharia Nuclear (03), Engenharia Química (02).

Todos os candidatos realizarão uma prova escrita de conhecimentos profissionais (objetiva e discursiva) e redação, além de prova de tradução de texto em inglês técnico. Os classificados em todo as etapas do concurso (que inclui ainda teste físico de corrida e natação e inspeção de saúde) serão matriculados no Curso de Formação de Oficiais (CFO), que tem a duração de 39 semanas, no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW), localizado na cidade do Rio de Janeiro.

Durante o curso, no posto de Guarda-Marinha (GM), os alunos receberão vencimentos mensais, alimentação, alojamento, auxílio-fardamento e assistência médica e odontológica.

Após a aprovação no curso de formação, no final de 2016, os militares serão nomeados Oficiais da Marinha do Brasil no posto de Primeiro-Tenente.

adblock ativo