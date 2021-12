Concurso da Marinha abre 42 vagas para músicos

A Marinha do Brasil inscreve até 14 de maio para o Concurso Público de admissão ao Curso de Sargentos Músicos do Corpo de Fuzileiros Navais. São oferecidas 42 vagas para candidatos brasileiros de ambos os sexos, com idades entre 18 e 24 anos (completados até 1º de janeiro de 2016) e ensino médio completo.

As oportunidades são distribuídas da seguinte forma: Flauta Transversa em Dó (1), Clarinete Sib (17), Saxofone Alto Mib (4), Saxofone Baritono Mib (1), Trompete Sib (3), Trompete em Fá (3), Trombone Tenor Dó (2), Euphonium (4), Tuba Sib (1) e Percussão (Bateria Completa) (6).

As inscrições devem ser realizadas no Grupamento de Fuzileiros Navais de Salvador (Avenida da França, nº 1300 - Comércio) ou pelo site da Marinha, onde também está disponível o edital completo. A taxa de inscrição é de R$ 44.

As provas teóricas serão aplicadas no dia 20 de junho. Já as provas práticas acontecem de 3 a 21 de agosto.

Os classificados passarão por um Curso de Formação no Rio de Janeiro, com duração de 18 meses. Mais informações pelos telefones (71) 3415-2689 ou 3507-3815.

