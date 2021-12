Concurso da Funai recebe inscrições até segunda

A Fundação Nacional do Índio (Funai) recebe inscrições para concurso até terça-feira, 16, que selecionará 220 profissionais de nível superior. Dessas, 202 para para o cargo de indigenista especializado, 6 para contadores, 5 para engenheiros agrônomos, 4 para engenheiros agrimensores e 3 para engenheiros civis.

Os salários variam entre R$ 5.345,00 e R$ 6.330,31 e os profissionais selecionados trabalharão em unidades da Funai, preferencialmente nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia e Roraima.

Para se inscrever, é necessário preencher ficha no site da empresa organizadora até segunda. A seleção será feita por provas objetivas e discursivas aplicadas no dia 7 de agosto deste ano em 34 cidades. Na Bahia, o concurso será realizado em Salvador.

Veja as outras 33 cidades: Rio Branco (AC), Maceió (AL), Manaus (AM), Tabatinga (AM), São Gabriel da Cachoeira (AM), Macapá (AP), Fortaleza (CE), Brasília (DF), Vitória (ES), Goiânia (GO), São Luís (MA), Imperatriz (MA), Belo Horizonte (MG), Campo Grande (MS), Dourados (MS), Cuiabá (MT), Sinop (MT), Belém (PA), Altamira (PA), João Pessoa (PB), Recife (PE), Teresina (PI), Curitiba (PR), Rio de Janeiro (RJ), Natal (RN), Porto Velho (RO), Ji-Paraná (RO), Boa Vista (RR), Porto Alegre (RS), Florianópolis (SC), Aracaju (SE), São Paulo (SP), e Palmas (TO).

